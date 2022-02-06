06.02.2022 (13:11)

Снайперы спецназа ЮВО на Кубани совершат марш-бросок в ходе подготовки к конкурсу АрМИ-2022 «Снайперский рубеж»

Более 50 снайперов соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) на Кубани начали подготовку к конкурсу полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2022 года.

В ходе подготовки к состязаниям на полигоне Молькино снайперы выполнят свыше 300 различных упражнений учебных стрельб по поражению мишеней типа «поппер», «гонги», «тарелки» и др. на дальностях от 200 до 800 м.

Основным этапом подготовки снайперов к конкурсу станет совершение 3-километрового марш-броска с отработкой навыков ориентирования на местности. В конечной точке маршрута им военнослужащие поразят мишени на предельных дальностях, имитирующие живую силу условного противника.

На практических занятиях снайперы ЮВО будут совершенствовать навыки поражения различных целей из снайперской винтовки Драгунова и пистолета Макарова в дневное и ночное время суток.

При проведении занятий особое внимание уделяется совершенствованию навыков скрытного передвижения и маскировки с применением подручных средств, а также корректирования огня с использованием приборов наблюдения и прицеливания.

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