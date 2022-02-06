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06.02.2022 (13:07)

На военной базе ЮВО в Армении повышено количество культурно-досуговых мероприятий для членов семей военнослужащих

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении повышено количество культурно-досуговых мероприятий для членов семей военнослужащих.

Ранее отделом по работе с военнослужащими соединения был составлен план по повышению количества досуговых мероприятий для военнослужащих, сотрудников гражданского персонала и членов их семей.

Во время новогодних праздников были организованы кинопоказы не только фильмов советской классики, но и современных кинокартин отечественного производства. Также были проведены спартакиада для всей семьи и чемпионаты по мини-футболу, баскетболу и волейболу среди смешанных команд из числа военнослужащих и членов их семей.

Еженедельно проводятся учебные занятия с учащимися школы Министерства обороны в Гюмрийском военном гарнизоне об исторических событиях, знаменательных датах и подвигах соотечественников.

Также на военной базе ЮВО проводятся экскурсии по музею соединения, военно-патриотические собрания, дни открытых дверей и др.

В культурно-досуговом центре организована работа кружков, в которых могут участвовать также дети и участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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