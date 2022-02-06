06.02.2022 (13:01)
Волгоградские юнармейцы приняли участие в конкурсе «Пишу из Сталинграда»
Воспитанники Волгоградского регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в онлайн-конкурсе «Пишу из Сталинграда», приуроченном к 79-й годовщине победы советских войск под Сталинградом.
Школьники отправляли видеоролики с чтением фронтового письма. Конкурсанты могли прочесть как сохранившиеся в своих семьях письма с фронта, так и специально загруженные в базу конкурса широко известные строки.
В настоящее время ценность рукописных писем значительно снизилась, но в те далекие годы писем с фронта ждали с тревогой и верой в лучшее. Благодаря заветным треугольникам родственники могли прочитать, что их близкий жив, здоров, получить короткое, но бесценное поздравление.
Целью конкурса является создание условий для развития у подростков и молодых людей интереса к изучению истории своей страны, проведения исследовательской работы, посвящённой вкладу своего региона в Победу в Великой Отечественной войне, и укрепления связи поколений.