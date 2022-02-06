06.02.2022 (12:49)

Российские военные автоинспекторы в Таджикистане провели акцию «Ремень безопасности»

Российские военные автоинспекторы (ВАИ) провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» с водителями 201-ой российской военной базы в Таджикистане.

В военных городках Душанбе, Бохтар и Нурек инспекторы ВАИ проверили техническое состояние автомобильного транспорта, а также использование штатных ремней безопасности на нем. Помимо этого, были проверены подголовники сидений, в случае если они предусмотрены конструкцией автомобиля. На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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