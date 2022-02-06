06.02.2022 (12:47)

С 7 февраля начнется вакцинация воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища от Covid-19

В Санкт-Петербурге с 7 февраля на территории одной из детских поликлиник города начнется вакцинация воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища, сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Воспитанников училища в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют препаратом Гам-КОВИД-Вак-М исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет также будут вакцинированы только после самостоятельно подписанного письменного согласия. К вакцинации допускаются подростки только при отсутствии медицинских противопоказаний к прививке.

Перед прививкой на территории медицинского учреждения специалисты измерят температуру и проконсультируют воспитанников по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки будут находиться под наблюдением медиков в течение получаса.

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