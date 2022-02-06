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06.02.2022 (12:39)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» ЦВО проводят профилактические мероприятия по очистке крыш от снега и наледи на Урале, в Сибири и Поволжье

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Центрального военного округа проводят очистку крыш строений в военных городках, расположенных в регионах Урала, Сибири и Поволжье.

В связи резким потеплением днем и похолоданием в ночное время сотрудники «ЦЖКУ» ЦВО организовали посменную очистку кровли домов на подведомственных территориях.

Для удобства информирования граждан, проживающих в военных городках о проводимых мероприятиях, на информационные стенды домов размещены памятки, где указаны номера телефонов экстренных служб. Диспетчерские службы ФГБК «ЦЖКУ» ЦВО работают в круглосуточном режиме. В готовности к проведению работ содержатся дежурные бригады специалистов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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