06.02.2022 (12:01)
Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие в чемпионате по баскетболу
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) принимают участие в чемпионате Приднестровья по баскетболу.
Команда российских военнослужащих «Красная Звезда» провела 5 игр из 10 против команд из различных городов Приднестровского региона. По регламенту чемпионата с каждым соперником военнослужащие играют две игры – дома и на выезде.
Подводя промежуточный итог чемпионата «Красная Звезда» располагается на 3 месте. Чемпионат Приднестровья по баскетболу завершиться в марте.
Новости по теме:
В Ленинградской области экипажи транспортной авиации Западного военного округа провели учебно-тренировочные полеты
Метки: