06.02.2022 (12:01)

Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие в чемпионате по баскетболу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) принимают участие в чемпионате Приднестровья по баскетболу.

Команда российских военнослужащих «Красная Звезда» провела 5 игр из 10 против команд из различных городов Приднестровского региона. По регламенту чемпионата с каждым соперником военнослужащие играют две игры – дома и на выезде.

Подводя промежуточный итог чемпионата «Красная Звезда» располагается на 3 месте. Чемпионат Приднестровья по баскетболу завершиться в марте.

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