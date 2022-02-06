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06.02.2022 (11:25)

Выпускникам военного учебного центра УрФУ разъяснили возможность реализации своих прав в рамках накопительно-ипотечной системы

Начальник отдела (реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) филиала «Центральный» 

ФГАУ «Росжилкомплекс» Светлана Посохова провела информационную работу с выпускниками и курсантами военного учебного центра Уральского федерального университета.  В ходе встречи обучающимся были разъяснены возможности реализации своих прав в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, а также доведены условия предоставления служебных жилых помещений. 

После своего выступления Светлана Посохова круглый стол в формате «вопрос-ответ». В работе круглого стола были затронуты вопросы по включению в реестр участников НИС, получению целевого жилищного займа, а также получению денежных средств при уволеннии военнослужащих участников накопительно-ипотечной системы. В информационно-разъяснительном мероприятии приняли участие 68 слушателей из числа выпускников и студентов, а также профессорско-преподавательского состава вуза.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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