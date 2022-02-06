06.02.2022 (11:22)

Фигурист ЦСКА Марк Кондратюк закрепил лидерство сборной ОКР в командному турнире

Сегодня на зимних Олимпийских игр в китайском Пекине в рамках командного турнира фигуристов мужчины представили произвольные программы. Спортсмен ЦСКА Марк Кондратюк принёс команде 9 очков, упрочив лидерство команды ОКР.

За свой прокат армеец получил 181,65 балла. Первым в этой дисциплине стал японец Юма Кагияма - 208,94 балла. Третий результат показал американец Винсент Чжоу - 171,44.

После пяти программ сборная ОКР лидирует в командном олимпийском турнире, на счету российских фигуристов на данный момент 45 очков. На второй позиции идут представители команды США - 42 очка. Замыкает пока тройку лидеров команда Японии - 39 очков.

Командный турнир завершится в понедельник произвольными программами у женщин и пар, а также произвольным танцем.

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