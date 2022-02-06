06.02.2022 (11:22)
Фигурист ЦСКА Марк Кондратюк закрепил лидерство сборной ОКР в командному турнире
Сегодня на зимних Олимпийских игр в китайском Пекине в рамках командного турнира фигуристов мужчины представили произвольные программы. Спортсмен ЦСКА Марк Кондратюк принёс команде 9 очков, упрочив лидерство команды ОКР.
За свой прокат армеец получил 181,65 балла. Первым в этой дисциплине стал японец Юма Кагияма - 208,94 балла. Третий результат показал американец Винсент Чжоу - 171,44.
После пяти программ сборная ОКР лидирует в командном олимпийском турнире, на счету российских фигуристов на данный момент 45 очков. На второй позиции идут представители команды США - 42 очка. Замыкает пока тройку лидеров команда Японии - 39 очков.
Командный турнир завершится в понедельник произвольными программами у женщин и пар, а также произвольным танцем.
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Матвей Пересторонин выиграл Первенство мира по санному спорту
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Егор Трефилов стал серебряным призером Первенства России по лыжным гонкам
Рядовой спортивной роты, г. Севастополь Илья Трегубов завоевал «золото» на Первенстве России среди юниоров 21-23 лет
Рядовой спортивной роты, г. Севастополь стал серебряным призёром международного турнира по вольной борьбе в Красноярске
Метки: