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06.02.2022 (11:18)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Матвей Пересторонин выиграл Первенство мира по санному спорту

В Германии завершилось Первенство мира по санному спорту среди юниоров. Лучшие саночники планеты разыграли медали в одноместных санях, двойках и смешанных командах.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара  Матвей Пересторонин  завоевал золотую медаль Первенства мира в одноместных санях. Победа была безоговорочной. В сумме двух заездов армеец показал время 1. 52,736. «Серебро» у Флориана Мюллера из Германии, который пришел к финишу с результатом 1.53,205. На третью ступень пьедестала почета поднялся американец Мэтью Грейнер с итоговым временем 1.53,213.

В смешанных командах Матвей Пересторонин вместе с Софией Мазур, Михаилом Карнауховым и Юрием Чирвой завоевали серебряные медали, уступив лишь команде из Германии. Третье место у латвийских саночников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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