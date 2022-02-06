06.02.2022 (11:13)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Егор Трефилов стал серебряным призером Первенства России по лыжным гонкам

В Кирово-Чепецке на ЛБК «Перекоп» прошло Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок в возрасте (21-23 года). Молодые лыжники из более чем 30 регионов разыграли четыре комплекта наград в дисциплинах: cпринт, раздельный старт, эстафета и масс-старт.

В эстафете 4х5 км на лыжню вышли 16 команд. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Егор Трефилов в составе сборной Республики Татарстан (Татарстан) – 1 вместе с партнерами по команде заняли второе место. Лыжники пришли к финишу с результатом 54.27,2. С незначительным отрывом в 9,5 секунд первое место в эстафете заняла сборная Сибирского федерального округа - 54.17,7. Спустя 15 секунд после победителей финишировали лыжники Удмуртской Республики - 54.32,6.

Серебряная медаль на Первенстве России позволила армейцу пройти отбор в финал Кубка России, который состоится с 23 по 27 февраля в Тюмени на лыжно-биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири».

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