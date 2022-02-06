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06.02.2022 (11:06)

Рядовой спортивной роты, г. Севастополь Илья Трегубов завоевал «золото» на Первенстве России среди юниоров 21-23 лет

В Кирово-Чепецке впервые в истории Кировской области прошло Первенство России по лыжным гонкам среди юниорок и юниоров  21-23 лет. На счету рядового спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Ильи Трегубова «золото» в индивидуальной гонке.

Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» собрал сильнейших спортсменов из 40 регионов страны. В течение шести соревновательных дней лыжники выступали в нескольких дисциплинах: спринт, раздельный старт (10/15 км), эстафета (4 человека х 3 км) и масс-старт (15/30 км).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, мастер спорта России по лыжным гонкам Илья Трегубов финишировал первым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем, преодолев дистанцию за 40 минут 26,0 секунд. С отставанием в 11,6 секунд вторым был Константин Тиунов из Московской области. Замкнул тройку лидеров Даниил Зимин из Челябинской области. Он преодолел дистанцию за 40 минут 41,4 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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