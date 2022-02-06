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06.02.2022 (09:44)

Военные инженеры танковой армии Западного военного округа приняли присягу в Ярославской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли Военную присягу в Ярославской области.

Гостями торжественной церемонии стали члены семей военнослужащих, юнармейцы региона, а также ветераны инженерных войск, танковой армии ЗВО, представители органов муниципальной власти.

В течении текущего учебного периода военнослужащие пройдут слаживание в составе подразделений, а также приступят к профессионально-должностной подготовке. Всего торжественную клятву дали свыше 100 военнослужащих полка.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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