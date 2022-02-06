06.02.2022 (09:15)

Военные оркестры Тихоокеанского флота провели ряд отчётных концертов посвященных 101-летнему юбилею оркестровой службы ВС РФ

Военные оркестры воинских гарнизонов Тихоокеанского флота (ТОФ) провели серию выступлений с концертами в рамках празднования 101-й годовщины образования Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации.

На Камчатке военный оркестр Войск и сил на Северо-Востоке России под руководством дирижёра старшего лейтенанта Артура Зарипова выступил в ЦКД "Сероглазка" с концертом перед жителями и гостями краевой столицы. Оркестр исполнил патриотические композиции известных авторов, а также песни в исполнении солистов Лины Забрицкой, Романа Машеева и других.

Во Владивостоке состоялось несколько концертов. Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота выступил перед любителями музыки в Доме офицеров флота, посвятив свой концерт памяти известного военного дирижера Валерия Халилова. В ходе выступления были исполнены многие известные музыкальные композиции, а также авторская музыка военного маэстро.

В библиотеке имени А.П. Чехова состоялось выступление военного оркестра Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Музыканты училища подарили жителям и гостям приморской столицы многие узнаваемые композиции в авторском исполнении. Отчётный концерт оркестра военно-морского училища завершил музыкальный марафон оркестровых коллективов на Тихоокеанском флоте.

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