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06.02.2022 (09:00)

Более 50 процентов работников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту прошли ревакцинацию

Во всех трёх жилищно-коммунальных службах филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту (ТОФ), в том числе ЖКС № 1 Петропавловск-Камчатский, ЖКС № 2 Советская Гавань, ЖКС № 3 Фокино продолжается ревакцинация работников.

На сегодняшний день ревакцинировались более 50% работников. Ревакцинация сотрудников структурных подразделений филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ТОФ) проходит в плановом режиме.

В категорию ревакцинированных вошли работники, получившие полный курс вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).

Повышение коллективного иммунитета является одной из основных задач всех структурных подразделений филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ТОФ), что позволит сохранить здоровый коллектив и обеспечит бесперебойную работу. В настоящее время все 195 котельных, находящихся в эксплуатации подразделений филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Тихоокеанскому флоту) работают в плановом режиме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Медицина , COVID-19
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