06.02.2022 (08:45)

Ветераны воздушно-десантных войск провели урок мужества на Сахалине

На Сахалине в честь ознаменование 95 годовщины образования ДОСААФ России с учащимися общеобразовательных учреждений и юнармейцами островного региона ветераны воздушно-десантных войск провели урок мужества.

Мероприятие состоялось на базе регионального отделения ДОСААФ России при содействии военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), ветеранов боевых действий, управления МЧС России по Сахалинской.

Урок мужества прошёл в форме увлекательной беседы с использованием фото- и видеоматериалов, основной целью которого было познакомить ребят с проектом «Герои живут среди нас».

Помимо этого, ветераны Воздушно-десантных войск рассказали юным патриотам об истории создания Воздушно-десантных войск, способах десантирования и вооружении современных ВДВ.

Также, в ходе мероприятия ребят познакомили с биографией генерала Василия Маргелова, который был родоначальником Воздушно-десантных войск, ну и конечно юным патриотам рассказали о подвигах совершённых десантниками во время военных конфликтов и боевых действий.

Главной целью проекта является формирование у молодёжи островного региона патриотического сознания, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, чувства верности к долгу по защите Отечества, а также развитие военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания посредством популяризации современных Героев Сахалинской области.

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