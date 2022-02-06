06.02.2022 (08:30)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане примут участие в семнадцати конкурсах «АрМИ-2022»

Военнослужащие подразделений 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, примут участие в семнадцати конкурсах Армейских международных игр (АрМИ), проводимых в этом году.

В соединении ведется активная подготовка к конкурсам, «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Военное ралли», «Снайперский рубеж», «Тактический стрелок», «Отличники войсковой разведки», «Соколиная охота» и к другим армейским состязаниям. Для выявления лучших специалистов, наиболее подготовленных экипажей и расчетов с начала учебного года все занятия по боевой подготовке проводятся с элементами состязательности. Контроль отбора осуществляют офицеры и сержанты соединения, ранее участвовавшие в Армейских международных играх.

Всего в первых отборочных этапах, проходящих на полигонах Ляур и Самбули, принимают участие около 1000 военнослужащих российского соединения, задействовано более 200 единиц военной техники, недавно поступившие современные танки Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А, автомобили КамАЗ, «Урал» и другая автобронетанковая техника.

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