06.02.2022 (08:15)

В учебном центре ВВО в Забайкалье организована подготовка военнослужащих на право управления транспортными средствами категории «С» и «Е»

В окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, командованием организовано обучение личного состава на право управления грузовыми автомобилями и прицепами категорий С и Е соответственно.

Специальная площадка на полигоне Песчанка оснащена дорожной разметкой и знаками. Здесь же расположен автодром для отработки, как специальных приемов вождения, так и выполнения простых маневров на технике. В наличии автопарка соединения военные тягачи повышенной проходимости и грузоподъемности КамАЗ и Урал с полуприцепами.

Обучение вождению также проводится в условиях городской местности в одном из районов краевого центра.

Программа обучения рассчитана на два месяца, после чего военнослужащие сдадут внутренний экзамен по знанию правил дорожного движения и вождению, по итогам которого будут допущены к сдаче комплексного экзамена в ГИБДД.

В дальнейшем после успешной сдачи экзаменационных испытаний обучаемые получат водительские удостоверения государственного образца с открытыми соответствующими категориями.

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