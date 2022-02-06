06.02.2022 (08:00)
Занятие по эксплуатации автомобилей в зимнее время провели инспекторы ВАИ ЦВО с военнослужащими в Красноярском крае
Занятие по эксплуатации транспортных средств в зимний период провели инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) в Красноярском крае.
В ходе занятия инспекторы рассказали об особенностях эксплуатации автомобилей при больших перепадах температуры в ночное и дневное время, особенностях управления автотранспортом в условиях гололедицы, туманов и обильных снегопадах.
Кроме этого, военные автоинспекторы довели до военнослужащих статистику аварийности на трассах в условиях метелей и сильных переметов на дорогах. Особое внимание автоинспекторы обратили на соблюдение скоростного режима при недостаточной видимости на дороге и на недопущение нарушения правил дорожного движения.
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