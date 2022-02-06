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06.02.2022 (07:45)

В Амурской области акцию «Ремень безопасности» провели инспекторы ВАИ ВВО

В Амурской области военнослужащие военной автомобильной инспекций Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения военными водителями.

В ходе проведения акции инспекторы ВАИ особое внимание уделяли использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

Помимо этого, проверялись подголовники сидений, в случае если они предусмотрены конструкцией автомобиля.

На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Безопасность , ВАИ
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