06.02.2022 (07:30)

На Дальнем Востоке юнармейцы принимают участие в патриотических мероприятиях

В День воинской славы России, юнармейцы города Благовещенска приняли участие в ежегодной Всероссийской акции, посвященной 79-ой годовщине Победы в Сталинградской битве, «Память в танце».

На стадионе Амур, после небольшой разминки, под легендарную мелодию композитора Марка Фрадкина на слова поэта Евгения Долматовского, символ Победы советских войск под Сталинградом, юные патриоты двух школ и лицея города станцевали «Случайный вальс».

2 февраля 1943 г. советские войска окончательно разгромили фашистов под Сталинградом. Победа в битве переломила ход Великой Отечественной войны.

Юнармейцы города Хабаровска примут участие во Всероссийской акции «Обелиск», направленной на поддержание мемориалов памяти и памятников в надлежащем состоянии.

Акция направлена на формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции и воспитание уважения к подвигам народа.

В ходе общественного мероприятия представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» облагородят территорию в местах расположения захоронений военнослужащих, погибших при выполнении служебного долга по защите своего Отечества.

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