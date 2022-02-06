06.02.2022 (07:15)
Подразделение ВАИ общевойскового объединения ВВО проводят второй этап конкурса детского творчества «Ребус безопасности»
Военнослужащие военной автоинспекции (ВАИ) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, проводят второй этап конкурса «Ребус безопасности».
Конкурс проводится среди учащихся кадетских общеобразовательных учреждений для формирования у детей культуры поведения на дорогах общего пользования.
В ходе проведения мероприятия, юным участникам предстоит подготовить видеоролик или фотографию созданного ими ребуса по тематике безопасности дорожного движения.
За активное участие в конкурсе и подготовку лучших проектов участники будут награждены грамотами и сувенирной продукцией, а образовательные организации кубком и дипломом. Всего в мероприятии примут участие около 20 человек.
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