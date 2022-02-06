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06.02.2022 (02:00)

В полку дальней авиации в Амурской области прошла тренировка по противодействию терроризму

В Амурской области в полку дальней авиации прошла тренировка с практическими действиями подразделений по противодействию терроризму.

В ходе мероприятия проверены знания требований руководящих документов, экипировка и выполнение нормативов у личного состава подразделения антитеррора.

Помимо того, во время тренировки отработаны практические действия по отражению возможных нападений на контрольно-пропускной пункт воинской части, выводом специальной техники и оборудования предназначенного для разминирования и обнаружения взрывчатых веществ.

Военнослужащие отработали приёмы рукопашного боя, разыграв сценарий по захвату лиц преступной группировки с применением средств имитации пожара и холостых боеприпасов.

Личный состав медицинской службы выполнил на практике мероприятия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых.

Данные тренировки в воинских частях соединения дальней авиации происходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слажено действовать в различных нештатных ситуациях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Антитеррор , Воздушно-космические силы (ВКС)
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