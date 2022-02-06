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06.02.2022 (01:00)

В Тверском соединении ВТА проводится комплекс мероприятий, направленный на сплочение воинских коллективов

В Тверском соединении и воинских частях военно-транспортной авиации, дислоцированных в Тверской, Ивановской, Брянской и Псковской областях проводится комплекс мероприятий, направленный на сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных взаимоотношений.

В ходе месячника спланировано проведение различных мероприятий: беседы с военнослужащими, занятия по изучению руководящих документов, инструктажи по соблюдению уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, работа на территориях воинских частей руководителей военно-следственных отделов, а также представителей военной прокуратуры и военных прокуроров.

Основными целями месячника являются - предотвращение конфликтов между военнослужащими, поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах, а также укрепление воинской дисциплины, профилактика правонарушений и преступлений в воинской среде, в том числе, в сфере межличностных и межнациональных отношений.

По результату выполненной работы за месяц, будет проведено анонимное анкетирование личного состава и проанализирована эффективность проведённых мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Военно-транспортная авиация
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