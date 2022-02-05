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05.02.2022 (23:30)

Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили ДРГ

Стратегические ракетчики Тагильского ракетного соединения в Свердловской области отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений  подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения  инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

ДРГ  были обнаружены  на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

В настоящее время в позиционных районах соединений проводятся мероприятия по усилению разведки и наращиванию охраны и маскировки.

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Метки:
РВСН , Учения
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