Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.02.2022 (23:15)

Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения приняли участие в 54-й Всероссийской акции «Бескозырка»

Десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения приняли участие в 54-й Всероссийской акции «Бескозырка-2022», которая накануне прошла в городе-герое Новороссийске.

Акция ежегодно проводится в феврале и посвящена исторической высадке морского десанта в Новороссийске, когда в феврале 1943 были высажены основной - в Южную Озерейку и вспомогательный десант в район Станички южнее города.

В ходе памятных мероприятий на площади Героев военнослужащие Новороссийской военной морской базы Черноморского флота, Новороссийского соединения ВДВ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, ветераны войны и юнармейцы провели ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы с перемещением их на двух бронетранспортёрах БТР-82 в поселок Южная Озерейка.

Десантники совместно с военным оркестром Кубанского казачьего полка и почётным караулом прибыли в Южную Озерейку для проведения ритуала спуска на воду венков и матросских бескозырок. Уже восьмой раз этот ритуал поручается десантнику Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии младшему сержанту Ивану Огневу.

Памятный венок с матросской бескозыркой, - символом памяти и славы морских десантников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., выл возложен на черноморские волны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В рамках проведения акции, посвященной 80-летию проведения Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, военнослужащие ВДВ показали современные боевые возможности и тактику действий подразделений «крылатой гвардии»
Десантники-участники лыжного перехода преодолев около 600 км. достигли Города воинской славы Вязьмы в Смоленской области
Десантники-участники лыжного перехода посетили мемориал «Поле памяти» в районе города Сычевка в Смоленской области
В Тульском СВУ прошла видеоконференция с представителями Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false