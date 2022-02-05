05.02.2022 (23:15)

Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения приняли участие в 54-й Всероссийской акции «Бескозырка»

Десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения приняли участие в 54-й Всероссийской акции «Бескозырка-2022», которая накануне прошла в городе-герое Новороссийске.

Акция ежегодно проводится в феврале и посвящена исторической высадке морского десанта в Новороссийске, когда в феврале 1943 были высажены основной - в Южную Озерейку и вспомогательный десант в район Станички южнее города.

В ходе памятных мероприятий на площади Героев военнослужащие Новороссийской военной морской базы Черноморского флота, Новороссийского соединения ВДВ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, ветераны войны и юнармейцы провели ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы с перемещением их на двух бронетранспортёрах БТР-82 в поселок Южная Озерейка.

Десантники совместно с военным оркестром Кубанского казачьего полка и почётным караулом прибыли в Южную Озерейку для проведения ритуала спуска на воду венков и матросских бескозырок. Уже восьмой раз этот ритуал поручается десантнику Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии младшему сержанту Ивану Огневу.

Памятный венок с матросской бескозыркой, - символом памяти и славы морских десантников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., выл возложен на черноморские волны.

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