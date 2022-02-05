05.02.2022 (23:00)
Во второй день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр армейские спортсмены поборются за медали в четырёх видах спорта
6 февраля, во второй день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, будут разыграны 7 комплектов наград.
Лыжники разыграют награды в скиатлоне. Старт запланирован на 10:00 по московскому времени. В гонке примет участие спортсмен ЦСКА старший лейтенант Алексей Червоткин.
В 11:30 мск развернётся борьба за награды у конькобежцев на дистанции 5000 м. Выступят два армейских спортсмена - капитан Руслан Захаров и Сергей Трофимов.
В фристайле женщины разыграют награды в могуле. В этой дисциплине выступают две спортсменки ЦСКА Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко.
В соревновании саночников-одиночников пройдут заключительные две попытки, после чего станут известны обладатели олимпийских медалей. За награды ведут борьбу армейцы Семен Павличенко и Роман Репилов.
Рано утром по московскому времени в олимпийском командном турнире фигуристов свою произвольную программу представят мужчины. На лёд выйдет спортсмен ЦСКА Марк Кондратюк.
Также в этот день команда ОКР примет участие в розыгрыше еще 3 комплектов медалей без участия армейских спортсменов - горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборде.