05.02.2022 (23:00)

Во второй день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр армейские спортсмены поборются за медали в четырёх видах спорта

6 февраля, во второй день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, будут разыграны 7 комплектов наград.

Лыжники разыграют награды в скиатлоне. Старт запланирован на 10:00 по московскому времени. В гонке примет участие спортсмен ЦСКА старший лейтенант Алексей Червоткин.

В 11:30 мск развернётся борьба за награды у конькобежцев на дистанции 5000 м. Выступят два армейских спортсмена - капитан Руслан Захаров и Сергей Трофимов.

В фристайле женщины разыграют награды в могуле. В этой дисциплине выступают две спортсменки ЦСКА Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко.

В соревновании саночников-одиночников пройдут заключительные две попытки, после чего станут известны обладатели олимпийских медалей. За награды ведут борьбу армейцы Семен Павличенко и Роман Репилов.

Рано утром по московскому времени в олимпийском командном турнире фигуристов свою произвольную программу представят мужчины. На лёд выйдет спортсмен ЦСКА Марк Кондратюк.

Также в этот день команда ОКР примет участие в розыгрыше еще 3 комплектов медалей без участия армейских спортсменов - горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборде.

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