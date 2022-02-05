05.02.2022 (22:45)

В Инженерно-технической школе Кронштадтского морского кадетского военного корпуса продолжается работа по развитию робототехники среди кадет

В рамках плана работы Инженерно-технической школы Кронштадтского морского кадетского военного корпуса и отдельной дисциплины дополнительных образовательных программ кадеты продолжают проходить обучение в классах робототехники и морской робототехники.

В классе робототехники осуществляется подготовка команды кадетского корпуса для участия во Всеармейских и Всероссийских соревнованиях и конкурсах по робототехнике. Здесь ведется проектная деятельность по направлениям «Компьютерное зрение» и «Распознавание речи». Среди последних достижений школы проект кадета 6-й учебной роты (7 класс) Дмитрия Догадина «Автоматическая пушка» с сенсорным распознаванием цели, а также разработка кадета 6 учебной роты Германа Рудина по распознаванию речи «Буханка» и об особенностях создания устройства по выполнению речевых команд.

В классе морской робототехники ведутся занятия по разработке портативного радара кадетского корпуса с выводом изображения объектов на TFT-дисплей на базе микроконтроллера Arduino Uno. Кадеты Денис Перерва, Даниил Белоусов, Ярослав Ткаченко, Олег Сильмягин (все – 7 учебная рота), Ростислав Апакин (6 учебная рота) и старший группы кадет Егор Василенко (4 учебная рота) активно работают над учебной программой исследований во время проведения дальнего морского похода, разработкой алгоритмов управления катамараном, над построением карт загрязнений/глубин для сканирования морского дна и обнаружения донных мин. В планах группы кадет класса морской робототехники – проведение исследований многофункциональной роботизированной беспилотной платформы «Кадет-М», оснащенной модулями полезной нагрузки: системой батиметрии (эхолокация и видеозондирование), системой отбора проб воды и системой манипуляции.

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