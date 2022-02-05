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05.02.2022 (22:30)

В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота прошли XI Елагинские чтения

В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота прошли XI Елагинские чтения по теме «Пётр Великий и создание регулярного флота в России: этапы, герои, история изучения, память». Чтения были приурочены к предстоящему 350-летию со дня рождения основателя русского регулярного флота.

Участников и гостей чтений приветствовала заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина  Гарькуша, подчеркнувшая роль Петра I в создании архивов и напомнившая о прошедшем в 2020 г. праздновании 300-летия Генерального регламента, от которого ведёт свою историю отечественная архивная служба. Она также остановилась на взаимодействии городских и федеральных архивов, в том числе в готовящейся в 2022 г. выставке о Петре Великом.

Заместитель директора РГАВМФ Алексей Емелин озвучил приветствие директора Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Р.Ш.Нехая, а затем подчеркнул значение рукописей Петра, хранящихся в РГАВМФ, в истории архива.

В ходе многочисленных докладов и выступлений участники мероприятия обсудили  вопросы создания архива в 1724 г. и имеющиеся сведения о первых месяцах деятельности на архивом поприще архивариуса Михайло Фомина, роль Петра I в создании системы медицинского обеспечения военно-морского флота России, неизвестные факты Мадагаскарской экспедиции Петра Великого, первой в истории военно-морского архива выставке документов, которая была проведена в 1922 г. и посвящалась 250-летию со дня рождения Петра Великого, и много другое.

В настоящее время готовится сборник докладов чтений, в который войдут все статьи исследователей, в том числе и тех, кто по разным причинам не смог принять непосредственного участия в собрании.

Все выступившие с докладами получили экземпляры справочно-информационного издания «Петровская эпоха в документах из фондов Российского государственного архива Военно-Морского Флота», увидевшего свет в 2021 г. благодаря помощи Санкт-Петербургского Морского собрания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Культура
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