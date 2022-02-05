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05.02.2022 (21:30)

В Калининградской области подразделения РХБ защиты проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов

В Калининградской области подразделения РХБ защиты Балтийского флота проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов

Мероприятия выполняются ежедневно с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.

Личный состав подразделений РХБ защиты оснащён автономными комплектами дезинфекции ДКВ-1К с универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК на основе гипохлорита кальция, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи лица и глаз.

Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и дежурные транспортные средства.

Всего в проведении дезинфекции задействовано около 80 военнослужащих из состава подразделений РХБ защиты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Балтийский флот , COVID-19
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