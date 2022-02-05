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05.02.2022 (21:45)

Военнослужащие ЦВО примут участие в «Лыжне России» в Новосибирске

Более 250 военных спортсменов ЦВО примут участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2022», которая состоится 12 февраля в 12.00 на базе Института ядерной физики СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского.

Военнослужащие из соединений и воинских частей различных видов и родов войск Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища продемонстрируют свои навыки и выносливость на дистанции в 10 км.

Среди участников 5 человек имеют звание мастера спорта по лыжным гонкам. Кроме этого, в соревнованиях примут участие курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища из Анголы, Конго, Мали, Камеруна и Лаоса.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт
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