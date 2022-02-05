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05.02.2022 (21:00)

В Ленинградской области экипажи транспортной авиации Западного военного округа провели учебно-тренировочные полеты

На аэродроме транспортной авиационной эскадрильи Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты экипажей транспортной авиации.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ан-30, Ту-134 отработали технику взлета и посадки, выполнили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.

Кроме того, летчиками было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.

Всего в ходе летной смены летчики совершили около 10 вылетов.

Пресс-служба Западного военного округа
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В Ленинградской области экипажи транспортной авиации Западного военного округа провели учебно-тренировочные полеты

Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация
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