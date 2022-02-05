05.02.2022 (19:30)
Экипажи БТР общевойскового объединения в Калининградской области совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению
Экипажи БТР-80 и БТР-82А армейского корпуса Балтийского флота на армейских автодромах Калининградской области совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин.
В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, преодолевают искусственные и естественные препятствия.
На протяжении всего маршрута трасы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрыв пакеты.
По прибытию на огневой рубеж, наводчики скорострельной 30-мм пушки 2A72 поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 400 до 800 метров. С целью корректировки огня применяются трассирующие боеприпасы. Занятия по вождению БТР проводятся как в дневное, так и в ночное время.