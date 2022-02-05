05.02.2022 (18:45)

Наземные средства Космических войск ВКС приняли на управление запущенный в интересах Минобороны России космический аппара

Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» и выведение на орбиту космического аппарата прошли в штатном режиме.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2553».

Технологический космический аппарат «Космос-2553» оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц.

В обеспечении запуска космического аппарата были задействованы более 70 боевых расчетов, а также свыше 40 средств управления космическими аппаратами, систем и комплексов сбора, обработки и отображения телеметрической информации соединений и воинских частей 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

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