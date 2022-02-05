05.02.2022 (18:30)
В Курской области прошла тренировка дежурных смен пунктов наведения авиации
В Курской области дежурные смены пунктов наведения авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали учебные задачи по наведению истребительной авиации на воздушные цели.
По целеуказаниям с командных пунктов радиотехнических войск, пунктов наведения авиации, истребители Су-30СМ осуществили более 10 наведений по контрольным целям.
Кроме того, авиационные наводчики выполнили нормативы по наведению армейской авиации для нанесения ударов по скрытым наземным целям.
В тренировке было задействовано 6 единиц авиационной техники.
Подобные тренировки проходят на постоянной основе в каждую смену учебно-тренировочных полетов. Целями данных тренировок являются отработка профессиональных навыков расчётов и формирование слаженности между лётчиком и офицером боевого управления пункта наведения авиации.