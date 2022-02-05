05.02.2022 (18:00)
Подразделения антитеррора танковой бригады ЗВО отразили атаку условного противника в Нижегородской области
В Нижегородской области подразделения антитеррора танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по отражению нападения условного противника на контрольно-пропускной пункт бригады.
По плану тренировки вооруженная группа условного противника произвела нападение на дежурную смену КПП бригады. По первой команде к обороняющемуся наряду по КПП прибыли подразделения антитеррора и заняли огневые позиции. Перекрестным огнем стрелкового оружия подразделение антитеррора смогло за короткое время отразить нападение условного противника и произвести захват преступников.
В тренировке было задействовано около 100 военнослужащих и свыше 20 единиц вооружения и военной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.