05.02.2022 (18:00)

Подразделения антитеррора танковой бригады ЗВО отразили атаку условного противника в Нижегородской области

В Нижегородской области подразделения антитеррора танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по отражению нападения условного противника на контрольно-пропускной пункт бригады.

По плану тренировки вооруженная группа условного противника произвела нападение на дежурную смену КПП бригады. По первой команде к обороняющемуся наряду по КПП прибыли подразделения антитеррора и заняли огневые позиции. Перекрестным огнем стрелкового оружия подразделение антитеррора смогло за короткое время отразить нападение условного противника и произвести захват преступников.

В тренировке было задействовано около 100 военнослужащих и свыше 20 единиц вооружения и военной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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