05.02.2022 (17:00)

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь

В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Продолжительность полета составила около 4 часов.

Все поставленные задачи выполнены полностью.

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации.

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