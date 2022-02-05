05.02.2022 (17:00)
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь
В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Продолжительность полета составила около 4 часов.
Все поставленные задачи выполнены полностью.
Дальние бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации.
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