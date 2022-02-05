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05.02.2022 (17:30)

В Воронежской области завершено двустороннее тактическое учение ПВО и оперативно-тактической авиации ЗВО

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) завершили двустороннее тактическое учение в Воронежской области.

«Цель учения достигнута. Противовоздушная оборона в зоне ответственности ЗВО надёжно защищает западные рубежи России», - сказал командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

В рамках учения военнослужащие зенитно-ракетных подразделений совершили марш на штатной военной технике в назначенные районы с целью развёртывания пунктов управления по обнаружению воздушных угроз и отражения налета авиации условного противника, нарушившего воздушные границы Российской Федерации.

В учении были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 для создания условий максимально приближенной к боевой.

Всего в учении было задействовано более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Учения
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