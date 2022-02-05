05.02.2022 (16:30)
В Курской области молодые лётчики истребительной авиации ЗВО прошли проверку навыков пилотирования
В Курской области молодые лётчики истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в рамках учебно-тренировочных полётов прошли проверку навыков пилотирования.
В рамках лётной смены лётчики истребителей Су-30СМ выполнили полеты по маршруту с комплексным использованием средств навигации, полеты в зону по дублирующим приборам, полеты на имитацию отказа двигателя, а также полеты с заходом на посадку без использования радиотехнических средств аэродрома.
Оценка качества выполнения полетов молодых лётчиков проводилась в соответствии с нормативами оценок курса боевой подготовки.
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