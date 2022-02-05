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05.02.2022 (16:00)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели акцию «Ремень безопасности» в Самаре

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» с военнослужащими Самарского гарнизона.

В рамках акции военные автоинспекторы разъяснили водителям необходимость использования, ремней безопасности и предоставления преимущества пешеходам. Каждому водителю инспекторы вручили специальные памятки, напоминающие необходимость соблюдения правил дорожного движения.

Помимо этого, у военнослужащих проверили исправность систем пассивной безопасности, наличие автомобильных аптечек, светоотражающих жилетов, знаков аварийной остановки и противооткатных устройств.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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