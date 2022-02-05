05.02.2022 (15:30)

Армейские биатлонисты принесли бронзовую награду в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине разыгран первый комплект наград в биатлоне. Квартет спортсменов ЦСКА принес сборной ОКР «бронзу».

Четверка представителей Центрального спортивного клуба Армии - лейтенант Александр Логинов, прапорщик Эдуард Латыпов, прапорщик Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова стали обладателями бронзовых наград зимних Олимпийских игр 2022 года.

Выиграли смешанную эстафету норвежцы, преодолев дистанцию за 1 час 06 минут и 45 секунд. Армейские биатлонисты уступили победителям 1,5 секунды. Второй результат у французов - +0,9 сек.

Важно отметить, что сборная ОКР проигрывала больше 1 минуты после женских двух этапов. Усилиями лейтенанта Александра Логинова, его блестящей стрельбе, после третьего этапа он передавал эстафету на первом месте.

На финише в упорнейшей борьбе наши спортсмены были третьими.

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