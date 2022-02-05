05.02.2022 (15:00)
Юнармейцы в Самарской области приняли участие во Всероссийской акции, посвященной Сталинградской битве
Юнармейцы отряда «Патриот» средней школы села Пискалы Самарской области присоединились к Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».
В рамках акции школьники 200 минут вслух читали литературные произведения о Сталинградской битве. После проведения мероприятия, память воинов погибших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
Акция приурочена к 79-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Юнармейцы прочитали отрывки из книги Гончаренко Г.И. «Битва на Волге», стихи М. Агашиной «Второе февраля», О. Берггольц «Сталинграду», Р. Рождественского «Мамаев Курган» и другие.
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