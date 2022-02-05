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05.02.2022 (15:00)

Юнармейцы в Самарской области приняли участие во Всероссийской акции, посвященной Сталинградской битве

Юнармейцы отряда «Патриот» средней школы села Пискалы Самарской области присоединились к Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».

В рамках акции школьники 200 минут вслух читали литературные произведения о Сталинградской битве. После проведения мероприятия, память воинов погибших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Акция приурочена к 79-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Юнармейцы прочитали отрывки из книги Гончаренко Г.И. «Битва на Волге», стихи М. Агашиной «Второе февраля», О. Берггольц «Сталинграду», Р. Рождественского «Мамаев Курган» и другие.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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