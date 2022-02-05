05.02.2022 (14:30)

Профилактическую акцию массовый контроль провели сотрудники ВАИ ЦВО в Челябинской области

Профилактическое мероприятие «Массовый контроль» провели сотрудники военной автомобильной (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области.

В ходе акции сотрудники ВАИ провели проверку необходимой путевой документации на право управления транспортными средствами. Проверки проводились совместно с военнослужащими военной комендатуры и сотрудниками ГИБДД МВД России.

Также инспекторами были проведены разъяснительные беседы с военнослужащими-владельцами личного транспорта об особой ответственности водителей за соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание уделялось соблюдению скоростного режима на дорогах общего пользования, расположенных вне населенных пунктов и применению ремней безопасности как водителя, так и всех пассажиров.

Кроме этого, в ходе акции сотрудники ВАИ принимали участие в массовых инструктажах владельцев личного транспорта военнослужащих.

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