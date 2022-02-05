05.02.2022 (14:15)

Профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения» провели военные автоинспекторы ЦВО в Кемеровской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области провели профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения», направленную на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих.

В ходе акции с военнослужащими-водителями были проведены беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения (ПДД) и соблюдению скоростного режима на дорогах общего пользования. Кроме этого, военнослужащим были показаны короткие видеоролики направленные на пропаганду безопасности дорожного движения и видеозаписи с авторегистраторов, с запечатленными нарушениями водителями ПДД, привлекшими к серьезным авариям.

В завершении каждому военнослужащему-автовладельцу выдавалась памятка, где были указаны номера экстренных служб, по которым можно обратится при возникновении внештатных ситуаций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице