Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.02.2022 (14:15)

Профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения» провели военные автоинспекторы ЦВО в Кемеровской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области провели профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения», направленную на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих.

В ходе акции с военнослужащими-водителями были проведены беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения (ПДД) и соблюдению скоростного режима на дорогах общего пользования. Кроме этого, военнослужащим были показаны короткие видеоролики направленные на пропаганду безопасности дорожного движения и видеозаписи с авторегистраторов, с запечатленными нарушениями водителями ПДД, привлекшими к серьезным авариям.

В завершении каждому военнослужащему-автовладельцу выдавалась памятка, где были указаны номера экстренных служб, по которым можно обратится при возникновении внештатных ситуаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Новороссийске провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В Белогорске прошла противопожарная тренировка на коммунальных объектах Восточного военного округа
Сотрудники ВАИ Волгоградского гарнизона провели для военнослужащих ЮВО занятия по контраварийному вождению
Военные автоинспекторы ЦВО организовали сопровождение колонны техники для проведения занятий по боевой подготовке в Кировской области

Метки:
Безопасность , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false