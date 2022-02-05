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05.02.2022 (14:00)

Расчеты ПТРК «Корнет» Каспийской флотилии уничтожили учебные цели, имитирующие бронетехнику, в условиях горной местности под Каспийском

В ходе выполнения учебно-боевой задачи на горном полигоне «Аданак» в Республике Дагестан расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Каспийской флотилии (КФл) выполнили развертывание, поиск, захват и уничтожение целей, а также смену огневых позиций.

Доставку расчетов ПТРК «Корнет» к месту проведения учения обеспечили морские пехотинцы КФл на бронетранспортёрах БТР-82А.

Расчеты ПТРК выполнили два боевых пуска ракет, которые успешно поразили мишени, имитирующие бронированную технику условного противника на дистанциях свыше 5 тыс. м.

В ходе подготовки к эксплуатации ПТРК «Корнет», недавно поступивших на вооружение Южного военного округа (ЮВО), личный состав противотанкового подразделения Каспийской флотилии прошел переобучение в профильном учебном центре Минобороны России в Саратовской области.

В плановом учении была задействована усиленная ротно-тактическая группа полка морской пехоты КФл на штатной бронетехнике БТР-82А.

Также личный состав отработал нормативы по десантированию из бронетранспортеров, боевому развертыванию с учётом особенностей складок местности.

Учебно-боевые задачи военнослужащими выполнялись в новейшей боевой экипировке «Ратник».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения
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