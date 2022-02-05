05.02.2022 (13:15)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Новороссийске провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новороссийск) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Все 60 объектов оснащены необходимым комплектом средств обеспечения пожарной безопасности. Минимальный набор включает в себя: огнетушители, ящик с песком, войлочный или асбестовый мат, ведра для воды, багры, топоры, лопаты. С помощью базового инвентаря и средств пожаротушения можно локализовать огонь до приезда пожарной бригады.

Обучение работников, а также иных граждан и должностных лиц, осуществляющих деятельность на территории зданий и производственных помещениях, мерам пожарной безопасности осуществлялась по программам противопожарного инструктажа (вводных, первичных на рабочем месте, повторных, внеплановых, целевых) или программ дополнительного профессионального образования в порядке и в соответствии со сроками, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации

Ведущим инженером пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций жилищно-коммунальной службы №4 (г. Новороссийск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО ведется разъяснительная работа с сотрудниками о пожарной безопасности в быту, действиям в случае возникновения пожара, алгоритмам применения первичных средств пожаротушения, работники предостерегаются о недопустимости курения в неположенных местах.

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