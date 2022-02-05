05.02.2022 (12:45)

На военной базе ЮВО в Армении проведена проверка инженерно-технического обслуживания военной техники соединения

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении командованием соединения проведена проверка инженерно-технического обслуживания военной техники.

Военнослужащие ежедневно обслуживают вооружение, военную технику (ВВТ), армейскую и оперативно-тактическую авиацию в условиях высокогорья. При обильном количестве осадков, перепадах уровня атмосферного давления и температуры существуют дополнительные требования по обслуживанию военной техники.

Ремонтно-восстановительные работы на технике проводятся на стоянках хранения авиационной техники, в парках боевых машин, пунктах дислокации подразделений, а также местах хранения техники на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

При обслуживании современных образцов вооружения, автомобильной и бронетанковой техники, комплексов управления, разведки, связи и беспилотных летательных аппаратов, военными специалистами проверяются исправность и работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, топливных баков, двигателей, производится замена горючих и смазочных материалов.

Также выполняются операции по регулировке основных узлов, проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем ВВТ.

Комиссией военной базы были комплексно проверены действия специалистов инженерно-технического обслуживания, а также места хранения: стоянки, боксы, ангары и парки боевых машин. Кроме того, командование военной базы проверило работу подразделений обеспечения соединения, службы горюче-смазочных материалов и ремонтной службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице