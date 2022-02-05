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05.02.2022 (11:45)

Военные психологи ЮВО оказывают помощь участникам АрМИ-2022 в подготовке к отборочным этапам

Специалисты психологической службы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области осуществляют психологическое сопровождение военнослужащих, задействованных в подготовке к участию в Армейских международных играх 2022 года.

В ходе подготовительного этапа военные психологи проводят оценку готовности военнослужащих к участию в отборочных этапах состязаний. Специалисты оказывают помощь офицерам-наставникам в формировании высокого уровня сплочённости команд-участников, психологической готовности военнослужащих к высокой интенсивности занятий по дисциплинам боевой подготовки.

Помимо основных предметов боевой подготовки, участников соревнований обучают приёмам психологической саморегуляции, волевого самоконтроля, снятия стресса перед выполнением нормативов и стрельб из штатного вооружения.

Всего на территории ЮВО пройдет десять всеармейских этапов Армейских международных игр 2022 года. Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области примет участников конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», а в учебном центре в городе Волжский пройдет международный этап в конкурсах «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Психологи , АрМИ
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