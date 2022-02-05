Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.02.2022 (10:00)

В воинских частях армейского корпуса ЮВО прошло учение по отражению нападения диверсантов на военные объекты

В воинских частях армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) прошло учение по отражению нападения диверсионных групп условного противника на объекты военных городков соединений и подразделений, дислоцированных на Крымском полуострове.

В ходе учения дежурные подразделения отработали порядок действий при отражении нападения «диверсантов» на контрольно-пропускной пункт воинской части с задействованием подразделений усиления на бронетранспортерах БТР-82.

Личный состав дежурных подразделений и подразделений усиления успешно справился с поставленной задачей, уложился в нормативы сбора и прибытия к назначенному месту, а также блокированию условного противника.

Учения с дежурными подразделениями и подразделениями усиления соединений и воинских частей проводятся регулярно в целях повышения уровня практической подготовленности военнослужащих к действиям в условиях меняющейся обстановки.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковой армии ВВО в Забайкалье состоялась тренировка по противодействию терроризму
Российские мотострелки в Таджикистане при поддержке вертолетов уничтожили условных террористов
Спецназ ЦВО освободил от условных диверсантов объекты военной инфраструктуры под Новосибирском
В соединении управления 2-й общевойсковой армии ЦВО прошло учение по противодействию терроризму

Метки:
Антитеррор , Боевое дежурство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false