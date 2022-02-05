05.02.2022 (10:00)

В воинских частях армейского корпуса ЮВО прошло учение по отражению нападения диверсантов на военные объекты

В воинских частях армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) прошло учение по отражению нападения диверсионных групп условного противника на объекты военных городков соединений и подразделений, дислоцированных на Крымском полуострове.

В ходе учения дежурные подразделения отработали порядок действий при отражении нападения «диверсантов» на контрольно-пропускной пункт воинской части с задействованием подразделений усиления на бронетранспортерах БТР-82.

Личный состав дежурных подразделений и подразделений усиления успешно справился с поставленной задачей, уложился в нормативы сбора и прибытия к назначенному месту, а также блокированию условного противника.

Учения с дежурными подразделениями и подразделениями усиления соединений и воинских частей проводятся регулярно в целях повышения уровня практической подготовленности военнослужащих к действиям в условиях меняющейся обстановки.

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