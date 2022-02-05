05.02.2022 (09:30)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота совместно с экипажем БДК «Ослябя» отработали десантную подготовку в Приморье

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели тактико-специальное занятие по организации погрузки и выгрузки боевой и специальной техники на большой десантный корабль (БДК) «Ослябя» Приморской флотилии разнородных сил флота. Мероприятие состоялось в рамках плановой боевой учёбы на одном из прибрежных полигонов береговых войск в Приморском крае.

В ходе тренировки экипаж БДК «Ослябя» отработал организацию связи с пунктом погрузки, подход к берегу с постановкой корабля для погрузки подразделения способом на упор. Подразделения морских пехотинцев отработали практические действия по размещению техники в твиндеках корабля согласно установленных для этого временных нормативов.

После погрузки техники и личного состава экипаж БДК совершил отход от берега, маневрирование и заход на выгрузку подразделений в назначенное место, после чего морские пехотинцы произвели оперативное покидание твиндеков большого десантного корабля.

Морскими пехотинцами и экипажем БДК также были отработаны задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки и выгрузки с привлечением расчётов корабельных артиллерийских установок и переносных зенитно-ракетных комплексов.

В тренировке были задействованы порядка 30 единиц техники и более 100 морских пехотинцев флота.

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